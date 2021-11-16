В МФЦ с сегодняшнего дня можно получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса

Услуга по получению в многофункциональных центрах документа, подтверждающего иммунизацию, создана для тех, кто не пользуется порталом «Госуслуги» и не может самостоятельно распечатать сертификат, объясняют российские власти. Такой вариант, по их словам, удобен для многих. Как сообщает министерство цифрового развития, в прошлом году лишь 56 млн россиян получили государственные услуги виртуально. Это меньше половины из проживающих в стране людей. У остальных могут возникнуть проблемы из-за введенных в стране противоэпидемических ограничений, в частности системы QR-кодов. Бумажные сертификаты тоже можно будет использовать для посещения общественных мест. Как ранее сообщали власти, антиковидные меры не планируется отменять до полного завершения пандемии. Помимо справки о вакцинации, в МФЦ теперь можно получить и документ о противопоказаниях к иммунизации или перенесенном за последние полгода ковиде.

Получить сертификат о вакцинации можно только после второй прививки. Он действует на протяжении года.