В Кемеровской области эвакуируют горняков шахты «Алардинская»

Причиной стало задымление на участке с отработанной лавой, сообщили «Интерфаксу» в Единой дежурно-диспетчерской службе. По его данным, уже подняты на поверхность более 100 человек, проводится эвакуация еще 160. По предварительным данным пострадавших нет. Шахта принадлежит «Распадской угольной компании», входит в Evraz. Там ситуацию пока не комментировали.

