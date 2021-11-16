Госдепартамент США обвинил Россию в испытании противоспутникового оружия

С этим в американском внешнеполитическом ведомстве связали, в частности, появление мусора, который, как считают в Вашингтоне, угрожал Международной космической станции.

В Вашингтоне убеждены: Москва во время испытания уничтожила ракетой один из своих спутников – так говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, в результате случившегося в космосе образовалось более 1,5 тысяч обломков, которые в качестве орбитального мусора будут угрожать другим космическим аппаратам. По мнению Блинкена, поведение России является, как он выразился, «безрассудным и безответственным». Он также обвинил Москву в готовности поставить под угрозу устойчивость космического пространства.

Со схожими заявлениями выступили в Пентагоне, а также в НАСА. Осудили противоспутниковые испытания и в Минобороны Великобритании. Между тем в России факт выпуска в космос ракеты и уничтожение своего спутника пока не подтверждают и не комментируют. Источники агентства ТАСС лишь сообщили, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин намерен обсудить с представителями НАСА ситуацию вокруг космического мусора. Накануне стало известно, что из-за его появления космонавты и астронавты, работающие на МКС, были вынуждены укрываться в кораблях «Союз» и Crew Dragon. При этом угроза столкновения МКС с мусором оценивалась как малая.

Сайт Русской службы Би-би-си отмечает, что спутник, в уничтожении которого США обвинили Россию, был запущен еще в 1982 году и не использовался уже несколько десятилетий.