Девять бывших депутатов ГД, которые не смогли переизбраться на новый срок, не освободили служебное жилье в Москве

Все эти парламентарии состояли во фракции «Единой России» или ЛДПР, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников в парламенте.

Кроме того, 17 служебных квартир заняли не депутаты, а их родственники. Еще несколько квартир оказались в распоряжении даже помощников депутатов и членов их семей.

По закону служебные квартиры депутатам, которые не имеют жилья в Москве, предоставляются до конца срока полномочий, а он завершился 12 октября. После этого у экс-парламентариев был месяц на то, чтобы переехать.