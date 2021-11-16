Pfizer проведет в России клинические испытания нового препарата против коронавируса Paxlovid

Американская фармацевтическая компания получила разрешение Росздравнадзора, пишет газета «Ведомости». В государственном реестре лекарственных средств говорится, что в испытаниях примут участие 90 человек старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с заболевшими ковидом.

В начале ноября Pfizer отчиталась о завершении второй фазы клинических исследований Paxlovid. В компании отмечали, что лекарство способно почти на 90% сократить риски госпитализаций или смерти после заражения коронавирусом.

В испытаниях участвуют 7 тысяч человек из разных стран. В случае одобрения локальными регуляторами Pfizer намерена обеспечить доступ препарата на рынках всех этих государств.