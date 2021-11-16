Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит апелляцию олимпийской чемпионки по легкой атлетике Натальи Антюх

Чемпионка Лондона в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх, равно как и победитель Игр в Пекине в прыжках в высоту Андрей Сильнов были дисквалифицированы в апреле этого года за нарушения антидопинговых правил почти десятилетней давности.

Их дела – продолжающиеся последствия изучения материалов доклада Макларена, Новые данные были преданы огласке в 2020 году. Антюх и Сильнов не потеряют свои титулы. Аннулированы только результаты с 2013 года, тогда как свои титулы они завоевали ранее. Впрочем, новое допинговое дело все же сказалось на их карьере.

Антюх вынеуждена была оставить пост главы спорткомитета Санкт-Петербурга, а Сильнов потерял кресло вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Впрочем, шансы на благоприятный исход дела в данном случае невелики.

В ноябре этого года состоится конгресс Ворлд Атлетикс на котором будет рассмотрен статус Всероссийской федерации легкой атлетики, которая временно лишена членства в международной федерации.