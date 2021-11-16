Приморский суд продолжит рассмотрение дела северокорейских рыбаков, которые напали на российских пограничников

Приморский суд сегодня должен продолжить рассмотрение дела в отношении северокорейских рыбаков, которые два года назад напали на российских пограничников.

На сегодняшний день по делу проходит 14 человек. Как утверждает сторона обвинения, в сентябре 2019 года российские пограничники обнаружили рыболовное судно, следовавшее под флагом КНДР.

Моряки, по данным прокуратуры, занимались промыслом в исключительной экономической зоне России. Корейский экипаж, как говорят силовики, незаконно вылавливали кальмаров. Российские пограничники постарались взять судно нарушителей на абордаж, однако северокорейские рыбаки напали на них. Один из браконьеров, выхватил автомат и ранил сотрудника погранохраны, также еще три пограничника получили травмы. Кроме того, во время задержания были ранены шестеро северокорейских браконьеров, один из них впоследствии скончался в больнице.

За нападение на российских пограничников двое северокорейцев уже приговорены к четырем, а один к семи годам лишения свободы.