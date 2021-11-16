Верховный суд Татарстана рассмотрит жалобы на введение системы QR-кодов в регионе

Истцы заявляют об ущемлении их прав и принуждении к вакцинации.

Шестеро жителей республики оспаривают постановление местного правительства, согласно которому непривитых без отрицательных ПЦР-тестов не пускают в рестораны и бары, спортивные объекты, театры, кино и другие места массового пребывания. Введение QR-кодов, которые получают вакцинированные граждане, по сути, дискриминирует всех остальных. Истцы прямо заявляют об ущемлении конституционных прав. Верховный суд Татарстана рассмотрит два схожих иска.

Стоит отметить, что жалобы на местные власти подавались до того, как федеральное правительство внесло законопроект о QR-кодах в магазинах, кафе и на некоторых видах транспорта. Предполагается, что с 1 февраля основанием для допуска на многие объекты торговли и учреждения останутся только у привитых, граждан с медицинским отводом от прививки или переболевших ковидом.

В Госдуме обещали приступить к рассмотрению правительственного законопроекта на этой неделе.