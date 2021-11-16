Ракета-носитель Vega стартует на орбиту с тремя французскими спутниками радиоэлектронной разведки CERES

Ракета-носитель легкого класса Vega Европейского космического агентства стартует сегодня на орбиту с тремя французскими спутниками радиоэлектронной разведки CERES. Запуск планируется осуществить с космодрома Куру во Французской Гвиане в 12:27 мск, сообщает компания-оператор Arianespace.

По имеющимся данным, спутники CERES 1, 2 и 3 общей массой более 1,5 тысяч кг будут выведены на солнечно-синхронную орбиту. Аппараты будут способны с высокой точностью определять местоположение и характеристики электромагнитных излучателей.

Стоимость программы оценивается в 450 млн евро.