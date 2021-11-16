Во МХАТе имени Горького откроют пункт вакцинации от коронавируса

Он появится там до 1 февраля, сообщил «РИА Новости» гендиректор театра Владимир Кехман. По его мнению, кроме вакцинации не существует другого пути преодолеть коронавирус.
2021-11-16T06:52:22+03:00
2021-11-16T06:52:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:52, 16 ноября 2021
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