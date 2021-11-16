Евросоюз готовит новый пакет санкций против Белоруссии

Очередной пакет санкций, пятый по счёту, будет готов в ближайшие дни. Об этом объявил глава дипломатии Евросоюза Жозепп Боррель. По его словам, главы МИД стран ЕС договорились распространить действие введённых в отношении Белоруссии ограничений на организаторов незаконной переправки мигрантов к границе Польши.

Как сообщает агентство Reuters, министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени рассказал, что новые санкции предусматривают разрыв лизинговых контрактов с белорусской компанией «Белавиа». По словам главы дипведомства, только через ирландские организации перевозчик взял в лизинг семнадцать самолётов.

О подготовке новых санкций совместно с ЕС накануне рассказали и в Госдепартаменте США. Там отметили, что Вашингтон глубоко обеспокоен действиями Минска. Американское ведомство призывает «немедленно прекратить кампанию по организации миграционных потоков в Европу».

В Минске ранее неоднократно отрицали обвинения в умышленном создании кризиса на границе с Польшей. Ранее руководитель республики Александр Лукашенко говорил, что у властей из-за западных санкций больше нет ни денег, ни сил, чтобы сдерживать мигрантов.