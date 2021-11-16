Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудит угрозу космического мусора для МКС с прибывшими в Москву представителями NASA

Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, встреча была запланирована ранее, однако из-за сложившейся накануне ситуации круг обсуждаемых вопросов будет расширен.
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Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, встреча была запланирована ранее, однако из-за сложившейся накануне ситуации круг обсуждаемых вопросов будет расширен.
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…