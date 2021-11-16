Солнцевский суд назначил 5 лет колонии-поселения 19-летней студентке Валерии Башкировой, сбившей детей на переходе

Также ее лишили права управлять автомобилями в течение двух с половиной лет и обязали выплатить потерпевшим 4 миллиона рублей.

Девушку признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

ДТП произошло 16 июля. Башкирова, находясь за рулем иномарки, сбила на пешеходном переходе трех детей. Пятилетний умер через несколько часов. Трехлетний на следующий день. У девятимесячного младенца сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Автоюрист, директор юридической консультации «Автоликбез» Дмитрий Славнов рассказал «Эху Москвы», что считает приговор справедливым, хотя в ДТП были факторы, не зависевшие от виновницы.

После отбытия срока девушка не сможет сесть за руль еще два с половиной года.