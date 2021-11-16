Десятый представитель Европы на ЧМ по футболу определится в результате матчей последнего тура отборочного турнира

В группе G шансы на первое место, которое и дает право на прямой выход из группы не потеряли сразу три команды. Лидирует сборная Нидерландов, опережающая на два очка Турцию и Норвегию, которую голландцы как раз и принимают в Роттердаме.

Турция же в гостях встречается с Черногорией. Ситуация предполагает множество вариантов. В группе F Бельгия решила задачу досрочно, а Уэльс и Чехия, претендующие на второе место, обеспечили себе место в стыковых матчах по итогам Лиги Наций, следовательно заключительные встречи Уэльс — Бельгия и Чехия – Эстония турнирного значения иметь не будут.

В группе D Франция играет с Финляндией уже в ранге победителя группы. Украина отстает на два очка и теоретически может опередить финнов в случае собственной победы над Боснией и Герцеговиной и их поражения.

Все матчи последнего тура начнутся согласно правилам в одно и то же время, в 22.45.