В суде Тбилиси состоится очередной процесс над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили

Его обвиняют в незаконном пересечении госграницы. Адвокат политика Бека Басилая не исключил, что сегодня его подзащитного в суде вновь не будет, как и на процессах 10 и 15 ноября. «Для властей важно, чтобы Саакашвили был полностью изолирован в тюремной больнице, чтобы у общества не было возможности не только видеть, но и слышать его», — сказал Басилая.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию перед местными выборами. В своем видеообращении, опубликованном в соцсетях, он призвал местное население активно голосовать против действующей власти и добавил, что он и его соратники готовы бороться до конца.

1 октября экс-президента задержали. Он счел это незаконным, а обвинения в свой адрес сфальсифицированными и объявил в тюрьме голодовку.