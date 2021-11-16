Петербургские работодатели с этого дня получили право отстранять сотрудников, которые отказались проходить вакцинацию

Однако это коснётся не всех предприятий.

Работники образования, здравоохранения, торговли и общественного питания, а также органов социальной защиты населения Петербурга сегодня могут получить уведомление о недопуске к работе, если они не сделали укол хотя бы первого компонента вакцины от коронавируса.

Такие же меры ждут и петербургских сотрудников почты, МФЦ, государственных и муниципальных служащих, работников отелей и салонов красоты, а также транспорта. При этом отстранённые сотрудники потеряют право на зарплату. Это следует из постановления петербургского управления роспотребнадзора Исключение сделали только для сотрудников, которых нельзя прививать по медицинским противопоказаниям. От них работодатель потребует справку о медотводе.

Предприятию, которое нарушит постановление и оставит на работе непривитого сотрудника, грозит штраф и даже прекращение деятельности. Добавлю, что такие же меры ждут работников, которые не пройдут второй этап вакцинации до середины декабря.

Накануне учёные петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева сообщили, что по результатам их исследования антитела к коронавирусу есть более чем у 80% взрослого населения Петербурга.