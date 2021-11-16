Руководство Евросоюза обсуждает введение санкций в отношении Частной Военной Компании «Вагнер»

Поводом для новых ограничений может стать работа её сотрудников в Мали.

Министры иностранных дел государств-членов ЕС договорились начать разработку правовой основы для введения санкций против российской ЧВК и властей Мали. Об этом объявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он сказал, что группа «Вагнер» вмешивается в конфликты на иностранных театрах военных действий в анонимном порядке и ведёт дестабилизирующую активность.

В свою очередь руководство африканской республики может попасть под новые санкции, потому что оно, как считают в Брюсселе, не достигло прогресса в демократических преобразованиях.

За последние полтора года в Мали произошло два военных переворота. Нынешние власти управляют страной с мая. Изначально предполагалось, что они проведут новые выборы в феврале следующего года, но сейчас в руководстве республики допускают, что голосование перенесут.

Телеканал France 24 ранее сообщал, что Мали привлекает специалистов из ЧВК «Вагнер» для обучения своих военных. Представители властей это объясняли тем, что Франция без согласования с остальными объявила о выводе своих войск из страны и тем самым оставила её «в подвешенном состоянии».

Мали была одним из государств, на территории которых Франция проводила военную операцию «Бархан». О планах её прекратить Париж объявил минувшим летом.