Россиянам начали выдавать бумажные версии сертификатов о вакцинации от коронавируса. С сегодняшнего дня их можно получить в многофункциональных центрах. Ранее соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Бумажный сертификат также могут получить переболевшие ковидом и те, у кого есть противопоказания к прививкам.

В правительстве поясняли, что услуга будет актуальной для тех, кто не зарегистрирован на портале «Госуслуги» и не может распечатать полученный на сервисе цифровой код.