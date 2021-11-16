Всех задержанных активистов партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» отпустили из отдела полиции без протоколов

Всех задержанных активистов незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» отпустили из отдела полиции без протоколов. С них взяли объяснительные, сообщила проекту ОВД-Инфо* (признанному в России иноагентом) пресс-секретарь партии.

Накануне силовики нагрянули с обыском в штаб-квартиру нацболов во время проходившего там еженедельного партийного собрания. Было задержано, по разным данным, свыше 20 или 30 человек. Задержанные жаловались на избиения. В телеграм-канале «Прямое действие» сообщается со ссылкой на активистов, что силовики действовали жестко — всех уложили лицом в пол, не давали поднять голову, наступали на голову, руки и ноги. Силовики были в бронежилетах, с щитами для штурма и без опознавательных знаков. Они не показали документов, разрешающих обследовать помещение. Причина обыска неизвестна. Сами нацболы связывают его с акциями своих соратников против пыток.

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