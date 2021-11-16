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05:13, 16 ноября 2021

Всех задержанных активистов партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» отпустили из отдела полиции без протоколов

Всех задержанных активистов незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» отпустили из отдела полиции без протоколов. С них взяли объяснительные, сообщила проекту ОВД-Инфо* (признанному в России иноагентом) пресс-секретарь партии.
Накануне силовики нагрянули с обыском в штаб-квартиру нацболов во время проходившего там еженедельного партийного собрания. Было задержано, по разным данным, свыше 20 или 30 человек. Задержанные жаловались на избиения. В телеграм-канале «Прямое действие» сообщается со ссылкой на активистов, что силовики действовали жестко — всех уложили лицом в пол, не давали поднять голову, наступали на голову, руки и ноги. Силовики были в бронежилетах, с щитами для штурма и без опознавательных знаков. Они не показали документов, разрешающих обследовать помещение. Причина обыска неизвестна. Сами нацболы связывают его с акциями своих соратников против пыток.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.


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