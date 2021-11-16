В России впервые запустили ракеты с ударного беспилотного вертолета «Термит». Дальность их действия составляет шесть километров, а полет корректируется. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков. До этого беспилотные вертолеты с ракетным вооружением в стране не применялись.
2021-11-16T05:12:28+03:00
2021-11-16T05:12:28+03:00
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05:12, 16 ноября 2021
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