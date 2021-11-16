В России впервые запустили ракеты с ударного беспилотного вертолета «Термит». Дальность их действия составляет шесть километров, а полет корректируется. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков. До этого беспилотные вертолеты с ракетным вооружением в стране не применялись.