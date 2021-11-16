В Лондоне вслед за Вашингтоном осудили противоспутниковые испытания, проведенные, по утверждению США, Россией. Это «указало на полное пренебрежение к безопасности и стабильности космического пространства», — написал в твиттере глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, образовавшиеся обломки останутся на орбите и будут представлять опасность для спутников и пилотируемых полетов на годы вперед.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для экипажа Международной космической станции, и пообещал, что Вашингтон вместе с партнерами и союзниками будет работать над ответом на «безответственное действие России».

В Москве заявление Госдепа пока не прокомментировали. Накануне сообщалось, что экипаж МКС укрылся в кораблях «Союз» и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. При этом в NASA отмечали, что риск был «очень мал». Затем угроза миновала.