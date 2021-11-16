Сборная Сербии по футболу передаст миллион евро, полученный за выход на чемпионат мира 2022 года, на лечение детей. Это было коллективным решением команды, пишет газета «Курир».

Минувшим вечером футболисты вернулись на родину. В белградском аэропорту им подготовили триумфальную встречу.

В воскресенье сборная Сербии обыграла на выезде португальцев со счетом 2:1 и, заняв первое место в группе A, напрямую вышла на чемпионат мира 2022 года. Ранее президент Александар Вучич пообещал команде за это награду в один миллион. Накануне правительство утвердило это решение.