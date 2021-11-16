Президент США Джо Байден подписал план развития инфраструктуры страны на более чем триллион долларов. Этот закон предполагает самые значимые вложения в дороги и мосты за последние 70 лет, а в пассажирский железнодорожный транспорт — за последние 50 лет, заявил глава Белого дома. По словам вице-президента США Камалы Харрис, реализация проекта «сделает страну конкурентоспособней» и поможет противодействовать изменению климата.
План предполагает строительство новых школ, аэропортов, дорог, модернизацию энергетической и коммунальной систем, внедрение инноваций в промышленность, улучшение качества интернета и ориентацию инфраструктуры страны на зеленые технологии.
Президент США Джо Байден подписал план развития инфраструктуры страны на более чем триллион долларов
Президент США Джо Байден подписал план развития инфраструктуры страны на более чем триллион долларов. Этот закон предполагает самые значимые вложения в дороги и мосты за последние 70 лет, а в пассажирский железнодорожный транспорт — за последние 50 лет, заявил глава Белого дома. По словам вице-президента США Камалы Харрис, реализация проекта «сделает страну конкурентоспособней» и поможет противодействовать изменению климата.