Президент США Джо Байден подписал план развития инфраструктуры страны на более чем триллион долларов. Этот закон предполагает самые значимые вложения в дороги и мосты за последние 70 лет, а в пассажирский железнодорожный транспорт — за последние 50 лет, заявил глава Белого дома. По словам вице-президента США Камалы Харрис, реализация проекта «сделает страну конкурентоспособней» и поможет противодействовать изменению климата.

План предполагает строительство новых школ, аэропортов, дорог, модернизацию энергетической и коммунальной систем, внедрение инноваций в промышленность, улучшение качества интернета и ориентацию инфраструктуры страны на зеленые технологии.