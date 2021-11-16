Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:06, 16 ноября 2021

Американский суд освободил из-под стражи Стивена Бэннона, бывшего помощника экс-президента США Дональда Трампа

Американский суд освободил из-под стражи Стивена Бэннона, бывшего помощника экс-президента США Дональда Трампа. Он добровольно явился на слушания, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. Бэннон не должен вносить залог, однако обязан отмечаться каждую неделю по телефону и сдать паспорт. Он вновь предстанет перед судом в четверг.
На прошлой неделе Министерство юстиции США сообщило, что Бэннону предъявлены обвинения за неявку на слушания в специальный комитет нижней палаты Конгресса, который расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января, и за отказ предоставить требовавшиеся от него документы.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины Согласно тексту документа, решение принято на фоне пандемии и продолжающейся экономической блокады региона…

5 129 6 8343
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины Ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несет Запад, который спровоцировал его своими действиями на Ближнем Востоке…

5 191 6 19792 09.11
Блоги

Александр Гинцбург: Вакцинация должна быть обязательной «Если ты будешь невакцинированным, ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, плеваться или что-нибудь еще… Или ходить с грязными руками»...

5 169 6 22555 10.11
Блоги

Речь Владимира Путина на открытии мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» (2017 г.) Наш долг – не допустить забвения. Сама память, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения…

5 124 6 16815 13.11
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 44 6 6289 14.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Нужно начать платить за вакцинацию И тогда вакцинация пойдет бодренько. А доходы экономики страны от прекращения вынужденных выходных будут во много раз больше, чем траты на выплаты пенсионерам и бюджетникам…

5 49 6 7398 10.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Защитим Мемориал: " Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу" Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…

5 61 6 10587 15.11
Новости

На ульяновского священника, поддержавшего Навального, написали заявление об оскорблении чувств верующих Об этом сам Георгий Сухобокий рассказал телеканалу «Дождь»...

5 30 6 5185
Блоги

Петиция в поддержку Мемориала Что гражданское общество в практическом плане может противопоставить нападкам на организованных защитников своей истории, памяти, сущности, прав и свобод граждан в сложившейся реальности открытых политических репрессий…

5 75 6 13146 14.11
Новости

фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Белорусский руководитель Александр Лукашенко утверждает, что не шутил о жёстком ответе на новые европейские санкции «Будем защищаться. Дальше отступать некуда», – приводит слова Лукашенко белорусское государственное агентство БелТА

5 76 6 15027
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

ФОТО «Сбор работников НКВД для общения и обмена опыта» На фотографии, предположительно, опознан палач Томского горотдела НКВД – Сергей ДЕНИСОВ…

5 85 6 17105 11.11
Блоги

Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ

С чем связана атака на «Мемориал»? Это размывает представление о том, что интересы государства превыше всего — и поэтому опасно для силовой идеологии…

5 88 6 17719 14.11
Блоги

+ Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет 01:28 Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловался, что для работы ему предоставили абсолютно пустой кабинет По словам парламентария, до него это помещение занимал депутат от партии власти

5 71 6 14504 10.11
8читать ;смотреть
Новости

Германия и Франция призвали Украину к сдержанности в связи с сообщениями о скоплении российских войск у границы Также агентство Bloomberg сообщает, что в Вашингтоне готовят санкции на случай агрессии Москвы…

5 29 6 6023
Новости

Александр Лукашенко и Ангела Меркель провели телефонный разговор Об этом пишет телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского правителя…

5 33 6 7473
Новости

Набиуллина: Ради сдерживания инфляции банк России будет вынужден ужесточать денежно-кредитную политику Она отметила, что высокая инфляция разрушает благополучие людей…

5 45 6 10560

Популярное за неделю

Новости

Правозащитники пытаются выяснить, почему бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал не получает писем в СИЗО Для этого члены ОНК Москвы обратились к руководству изолятора…

5 2 6 20951
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко уже неделю тужится над огромным участком белорусско-польской границы. И он думает, что он хорошо спрятался…

5 19 6 89581 10.11
#слушать 51:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 44 6 6295 14.11
Блоги

Илья Варламов блогер

Почему же мигранты не едут в Россию? Может, дело не в насаждении западных ценностей, а в том, что в Евросоюзе уровень жизни банально выше? Причём настолько, что в сторону России и Белоруссии эти мигранты даже не посмотрят…

5 192 6 138430 11.11
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Если инфляция будет не меньше 8% по итогам года, то надо закладываться на 10%-ю индексацию пенсий, а то и больше. Пойдут ли на это власти?

5 68 6 90579 09.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9326050
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5083698

Сегодня в эфире