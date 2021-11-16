Американский суд освободил из-под стражи Стивена Бэннона, бывшего помощника экс-президента США Дональда Трампа. Он добровольно явился на слушания, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. Бэннон не должен вносить залог, однако обязан отмечаться каждую неделю по телефону и сдать паспорт. Он вновь предстанет перед судом в четверг.

На прошлой неделе Министерство юстиции США сообщило, что Бэннону предъявлены обвинения за неявку на слушания в специальный комитет нижней палаты Конгресса, который расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января, и за отказ предоставить требовавшиеся от него документы.