Администрация США не видит нужды в посредничестве между Белоруссией и Евросоюзом для решения миграционного кризиса. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя возможность переговорной роли Москвы в этом процессе. Накануне в Кремле заявили о готовности содействовать разрешению проблемы в качестве переговорщика.

На границе Белоруссии и Польши за последние недели скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в европейские страны. Польские власти усилили охрану границ и пресекают попытки нелегалов проникнуть в страну, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Белоруссия отвергает все обвинения, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.