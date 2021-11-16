В НАСА заявили о намерении следить за осколками, возникшими после испытания Россией противоспутникового оружия. Глава ведомства Билл Нельсон повторил утверждения властей США о том, что Россия накануне запустила ракету по своему спутнику, в результате чего образовался космический мусор. Экипаж МКС вынужден был предпринять аварийные меры из-за появления обломков. Нельсон подчеркнул, что действия России поставили под угрозу не только американских, но и российских космонавтов, а также угрожали китайской станции.
2021-11-16T04:05:17+03:00
2021-11-16T04:05:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 16 ноября 2021
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