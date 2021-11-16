Италия стала потенциальным соперником России в стыковых матчах Чемпионата мира-2022. Итальянцы на выезде сыграли вничью (0:0) со сборной Северной Ирландии, уступив первое место в группе Швейцарии. Теперь действующие чемпионы Европы сыграют в стыковых матчах, а Швейцария получила прямую путевку на чемпионат мира.

Днем ранее россияне проиграли в гостевой встрече Хорватии со счетом 0:1, потеряв право прямого попадания на мировое первенство. Помимо России и Италии в стыковых матчах уже точно сыграют Португалия, Швеция, Польша, Шотландия и Северная Македония. Еще три участника определятся по итогам сегодняшних игр. Соперник российской команды станет известен в ходе жеребьевки 26 ноября.