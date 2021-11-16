Солнцевский суд Москвы назначил пять лет колонии-поселения 19-летней Валерии Башкировой, сбившей детей на переходе

Солнцевский суд Москвы назначил пять лет колонии-поселения 19-летней студентке Валерии Башкировой, сбившей детей на переходе. Также ее лишили права управлять автомобилями в течение двух с половиной лет и обязали выплатить потерпевшим четыре миллиона рублей. Девушку признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

ДТП произошло 16 июля. Башкирова, находясь за рулем иномарки, сбила на пешеходном переходе трех детей. Пятилетний умер через несколько часов. Трехлетний на следующий день. У девятимесячного младенца сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.