Британский премьер Борис Джонсон предостерег Европу от растущей зависимости от российских углеводородов. Он считает, что перед ЕС вскоре встанет выбор: подсесть ли еще больше на российские поставки через новые трубопроводы или выступить в поддержку Украины, а вместе с этим — в защиту дела мира и стабильности. При этом он пояснил, что Лондон оказывает поддержку Киеву не потому, что хочет быть враждебным по отношению к Москве, а вследствие приверженности демократии и свободе, которую в данное время разделяют во всей Европе. Джонсон назвал Россию великой страной, высказался против любых попыток ее изолировать, напомнив, что пролитая русская кровь дала возможность разгромить нацизм.