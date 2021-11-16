США намерены сотрудничать с союзниками для ответа на российские противоспутниковые испытания. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал поведение России «безрассудным и безответственным». По его словам, оно демонстрирует, что Москва, несмотря на свои заявления о противодействии размещению оружия в космическом пространстве, готова поставить под угрозу его долгосрочную устойчивость, исследование и использование всеми странами. Блинкен отметил, что из-за проведенного в понедельник испытания образовалось более 1,5 тысяч крупных обломков и еще сотни тысяч мелких. Этот долговечный космический мусор значительно увеличит риск для астронавтов и космонавтов на МКС и будет угрожать спутникам и другим объектам, которые жизненно важны для безопасности, экономических и научных интересов всех стран на десятилетия вперед.

Ранее представитель госдепа Нед Прайс сообщил, что, по данным американской стороны, Россия, не предупредив США, провела испытание ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту, которое предусматривало уничтожение «одного из ее собственных спутников». В американском космическом командовании уточнили, что речь идет о советском спутнике «Космос-1408». Он, как передает Би-Би-Си, был запущен в 1982 году для радиотехнической разведки и не работал уже много лет.

В Москве заявление Госдепа пока не прокомментировали.

Накануне сообщалось, что экипаж МКС укрылся в кораблях «Союз» и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Затем она миновала.