Андрей Рублев выиграл первый матч итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов. Российский спортсмен одержал победу над греком Стефаносом Циципасом. Встреча в Турине завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Сейчас Рублев занимает пятое место в рейтинге АТР. За свою карьеру он выиграл восемь титулов в одиночном разряде. Циципас находится на четвертой строчке рейтинга, в его активе семь титулов в одиночном разряде.

Следующим соперником россиянина станет серб Новак Джокович. Рублев впервые в карьере встретится с 1-й ракетка мира. Матч пройдет завтра в 16 часов мск.