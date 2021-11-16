Андрей Рублев выиграл первый матч итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов. Российский спортсмен одержал победу над греком Стефаносом Циципасом. Встреча в Турине завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.
Сейчас Рублев занимает пятое место в рейтинге АТР. За свою карьеру он выиграл восемь титулов в одиночном разряде. Циципас находится на четвертой строчке рейтинга, в его активе семь титулов в одиночном разряде.
Следующим соперником россиянина станет серб Новак Джокович. Рублев впервые в карьере встретится с 1-й ракетка мира. Матч пройдет завтра в 16 часов мск.
Андрей Рублев выиграл первый матч итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов
Андрей Рублев выиграл первый матч итогового турнира Ассоциации теннисистов профессионалов. Российский спортсмен одержал победу над греком Стефаносом Циципасом. Встреча в Турине завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.