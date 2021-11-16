США и Евросоюз готовят новый пакет санкций против Белоруссии. Администрация Байдена сотрудничает с европейскими союзниками в подготовке ограничений в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, сообщила представитель американского президента Дженнифер Псаки. По ее словам, Вашингтон призывает Москву оказать влияние на Минск для урегулирования кризиса.

Ситуация осложнилась 8 ноября, когда у границы с Польшей со стороны Белоруссии собралось несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Накануне беженцы пришли к закрытому погранпереходу и разбили там палатки.

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила вчера миграционный кризис с руководителем Белоруссии Александром Лукашенко. Он утверждает, что уговаривает мигрантов вернуться на родину, но они не хотят.