Киев призвал Париж и Берлин быть готовыми к военному конфликту на Украине. Если Россия начнет действовать, просто физически не будет времени на координацию, прохождение всех бюрократических процедур и согласование решений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на переговорах с главами МИД Франции и Германии. Он отметил, что Киев будет вести себя очень ответственно при любом сценарии и Украина при необходимости будет защищаться.

С конца октября в зарубежных СМИ, в частности в газете The Washington Post, стали появляться сообщения о том, что Россия наращивает военные силы на границе с Украиной. В Кремле ранее говорили, что передвижение российских военных и техники на собственной территории — внутреннее дело России, и что эти действия никому не угрожают.