США заявили об угрозе для МКС при испытаниях Россией противоспутникового оружия. Как сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс, в минувшие выходные Россия выпустила ракету по одному из своих спутников. В результате в космосе образовалось более 1,5 тысяч обломков, которые теперь «угрожают интересам всех стран». В Госдепе назвали такие действия «опасными и безответственными», передает The Guardian.

В России официально не сообщали об испытаниях оружия в космосе. В твиттере «Роскосмоса» говорится, что экипаж Международной космической станции работает штатно.

Сегодня гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудит угрозу космического мусора для МКС с прибывшими в Москву представителями НАСА. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, встреча была запланирована ранее, однако из-за сложившейся накануне ситуации круг обсуждаемых вопросов будет расширен.