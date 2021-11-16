США заявили об угрозе для МКС при испытаниях Россией противоспутникового оружия. Как сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс, в минувшие выходные Россия выпустила ракету по одному из своих спутников. В результате в космосе образовалось более 1,5 тысяч обломков, которые теперь «угрожают интересам всех стран». В Госдепе назвали такие действия «опасными и безответственными», передает The Guardian.
В России официально не сообщали об испытаниях оружия в космосе. В твиттере «Роскосмоса» говорится, что экипаж Международной космической станции работает штатно.
Сегодня гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудит угрозу космического мусора для МКС с прибывшими в Москву представителями НАСА. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, встреча была запланирована ранее, однако из-за сложившейся накануне ситуации круг обсуждаемых вопросов будет расширен.
США заявили об угрозе для МКС при испытаниях Россией противоспутникового оружия
США заявили об угрозе для МКС при испытаниях Россией противоспутникового оружия. Как сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс, в минувшие выходные Россия выпустила ракету по одному из своих спутников. В результате в космосе образовалось более 1,5 тысяч обломков, которые теперь «угрожают интересам всех стран». В Госдепе назвали такие действия «опасными и безответственными», передает The Guardian.