NASA отложило высадку астронавтов на Луну на несколько лет. Миссия должна была начаться в конце 2024 года. Задержка связана с разработкой и испытаниями космического корабля и новых скафандров, говорится в докладе агентства, которое цитирует Интерфакс. Кроме того, сдвинутся даты беспилотной и пилотируемой миссий программы «Артемида». NASA будет готово к их запуску к лету будущего года, а не к ноябрю нынешнего, как ранее планировалось. В свою очередь, начало миссии «Артемида-2», намеченное на конец 2023 года, будет перенесено, как минимум, на середину 2024-го из-за подготовки к повторному использованию корабля Orion, который задействуют в предыдущей миссии.