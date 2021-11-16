NASA отложило высадку астронавтов на Луну на несколько лет. Миссия должна была начаться в конце 2024 года. Задержка связана с разработкой и испытаниями космического корабля и новых скафандров, говорится в докладе агентства, которое цитирует Интерфакс. Кроме того, сдвинутся даты беспилотной и пилотируемой миссий программы «Артемида». NASA будет готово к их запуску к лету будущего года, а не к ноябрю нынешнего, как ранее планировалось. В свою очередь, начало миссии «Артемида-2», намеченное на конец 2023 года, будет перенесено, как минимум, на середину 2024-го из-за подготовки к повторному использованию корабля Orion, который задействуют в предыдущей миссии.
2021-11-16T01:11:07+03:00
2021-11-16T01:11:07+03:00
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01:11, 16 ноября 2021
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