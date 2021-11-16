По меньшей мере пятеро подростков пострадали при стрельбе в американском штате Колорадо. Инцидент произошел в парке возле школы в городе Аврора, информировала местная полиция на своей странице в «Твиттере». Сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницу, их возраст — от 14 до 17 лет. Подозреваемый скрылся. Сейчас учебное заведение находится под охраной полиции.