По меньшей мере пятеро подростков пострадали при стрельбе в американском штате Колорадо. Инцидент произошел в парке возле школы в городе Аврора, информировала местная полиция на своей странице в «Твиттере». Сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницу, их возраст — от 14 до 17 лет. Подозреваемый скрылся. Сейчас учебное заведение находится под охраной полиции.
2021-11-16T01:10:16+03:00
2021-11-16T01:10:16+03:00
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01:10, 16 ноября 2021
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