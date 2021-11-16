Министры иностранных дел Евросоюза согласовали новый пакет санкций против Белорусии. Он затронет авиакомпании, туристические агентства и физлиц, которые причастны к созданию миграционного кризиса на границе с Польшей, передает Reuters. В частности, речь идет о лизинговых контрактах «Белавиа». Белорусская авиакомпания арендует более половины своих самолетов у Ирландии.

В отношении Минска уже действует несколько пакетов европейских санкций, в том числе, против Александра Лукашенко, его семьи и более 150 белорусских чиновников и ряда компаний. Их ввели после массовых протестов в стране из-за итогов президентских выборов.