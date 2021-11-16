Полиция пришла с обыском в московскую штаб-квартиру незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» во время проведения еженедельного партийного собрания. Более 20 активистов задержали, сообщается на сайте партии. По словам задержанных, полицейские их избивали, требуя передать пароли для доступа к партийным интернет-ресурсам. Причина произошедшего неизвестна, сами нацболы связывают это с акциями своих соратников против пыток. Обыск завершился поздно вечером. Задержанных доставили в Тверской ОВД. По данным интернет-проекта ОВД-инфо*, признанного в России СМИ-иноагентом, в отделении оказалось свыше 30 активистов. Около полуночи их стали отпускать без составления протоколов. Избитому при обыске Кириллу Имашеву угрожают протоколом по статье о неповиновении полиции.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.