Владимир Лукин и Наталия Солженицына выступили в защиту общества «Мемориал»*

Бывший омбудсмен Владимир Лукин и вдова писателя Александра Солженицына Наталия выступили в защиту общества «Мемориал»*. Члены Совета Фонда Памяти считают, что иск о ликвидации правозащитной организации, поданный в суд Генпрокуратурой, не может трактоваться иначе, как «знаковая, рубежная политическая акция». Они отмечают, что если в работе общества обнаружены недостатки, то должны быть поводом для «взаимоуважительного обсуждения», а не уничтожения. Авторы обращения, которое опубликовала в фейсбуке член Совета Фонда Наталия Мирза, добавляют, что ликвидация «Мемориала» нанесет прямой и очень большой ущерб «и обществу, и государству».

Ранее в защиту «Мемориала» выступили больше 60 российских ученых, главы издательств и образовательных проектов, Совет Европы и Госдепартамент США. Писательница Людмила Петрушевская в знак протеста против преследования «Мемориала» отказалась от звания лауреата Государственной премии.

В Кремле накануне заявили, что у «Мемориала» «давным-давно существуют проблемы» с соблюдением российского законодательства.

*По решению Минюста «Мемориал» включен в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента»