В Греции на сутки будут закрыты рестораны в знак протеста против введения дополнительных коронавирусных ограничений

В Греции сегодня на сутки будут закрыты все рестораны в знак протеста против введения дополнительных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В ассоциации рестораторов Греции бьют тревогу из-за тяжелого финансового положения кафе и ресторанов в стране. Государство, по их словам, ввело ряд ограничений, которые не позволяют полноценно функционировать заведениям. Так, например, попасть в ресторан без европейского ковид-сертификата, подтверждающего иммунизацию, на сегодняшний день невозможно. Если заведение пускает посетителя без советующего документа, то кафе штрафуют на 5000 евро и закрывают на две недели. Новые ограничения распространяются не только на крытые помещения, но и на террасы на улицах. Рестораторы требуют от государства помочь им преодолеть последствия локдауна. Руководители ассоциации предупреждают, что введение дополнительных ограничений чревато увольнением большего числа сотрудников, а также полным закрытием заведений. В организации просят снизить налоговое бремя, выдать невозвратные кредиты, а также вернуть субсидии на зарплаты сотрудникам.

ОТВОДКА

Ранее несколько греческих туроператоров прекратили свою работу, сославшись на нехватку денег из-за коронавирусных ограничений в стране.