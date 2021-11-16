Польские пограничники приготовились отразить возможный штурм со стороны беженцев

Представитель пограничной стражи в эфире Польского телевидения сказала, что пока мигранты, расположившиеся лагерем у закрытого КПП, ведут себя спокойно, однако не исключено, что этой ночью ситуация начнет развиваться.

Неделю назад на белорусско-польской границе образовался стихийный лагерь. Накануне несколько тысяч беженцев пришли к закрытому пограничному переходу и разбили там палатки.

Миграционный кризис с Александром Лукашенко обсудила немецкий канцлер Ангела Меркель. Сам белорусский правитель утверждает, что уговаривает мигрантов вернуться на родину, но они это делать не хотят.

Лукашенко добавил, что некоторые мигранты бояться за свои жизни.

На фоне разразившегося кризиса главы МИД ЕС приняли политическое решение о пятом пакете санкций в отношении Белоруссии.