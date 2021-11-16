Генеральный прокурор выступит сегодня в Госдуме и ответит на вопросы депутатов

Как ожидается, Игорь Краснов попросит снять неприкосновенность с коммуниста Валерия Рашкина в рамках дела о незаконной охоте.

Выступление федеральных чиновников в парламенте, как правило, состоит из двух частей. Министры, главы силовых ведомств и другие высокопоставленные руководители представляют доклад о проделанной работе, а позже комментируют конкретные запросы и обращения со стороны депутатов. Генпрокурор, как следует из анонса его встречи, расскажет о состоянии законности и соблюдении социальных гарантий и прав россиян.

Внимание к появлению в Госдуме Игоря Краснова приковано также из-за подозрений в адрес депутата Рашкина. В конце октября депутата от компартии задержали в лесу Саратовской области с тушей лося в багажнике.

Дело о незаконной охоте уже заведено, но Рашкин не может стать фигурантом из-за неприкосновенности. Впрочем, ее можно лишиться. Если следователи попросят об этом генерального прокурора, а он в свою очередь заручится поддержкой большинства депутатов.

Рашкин вину в незаконной охоте отрицает и утверждает, что его показания подтверждаются данными полиграфа.