США обвинили Россию в испытании оружия, угрожавшего безопасности МКС

Именно из-за него на орбите мог образоваться космический мусор.

В Государственном департаменте США объявили, что российские специалисты на минувших выходных провели тестирование нового вооружения — они уничтожили один из своих спутников, из-за чего на орбите появилось более полутора тысяч обломков и сотни тысяч фрагментов мелкого космического мусора. В ведомстве утверждают, что произошедшее угрожает интересам всех стран. Американские дипломаты добавили, что этот инцидент неискренность заявлений России о противодействии размещению оружия в космосе.

В свою очередь в NASA, которое занимается расследованием обстоятельств произошедшего, свою оценку пока не представили.

Ранее сегодня члены экипажа МКС на время укрылись в кораблях «Союз» и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Аварии так и не произошло. Агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что произошедшее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин завтра обсудит с прибывшими в Москву представителями NASA.

Вооружение, позволяющее сбивать спутники, помимо России есть у США и Китая. Эти технологии также успешно протестировали Индия и Израиль.