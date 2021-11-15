В штаб-квартиру незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» пришли полицейские

На сайте организации сообщается, что силовики провели обыск и задержали более 20 человек. Причины не уточняются. В партии предполагают, что обыски могут быть связаны с акцией против пыток в колониях, которую один из активистов провел в конце октября у приемной Федеральной службы исполнения наказаний.