В штаб-квартиру незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» пришли полицейские

На сайте организации сообщается, что силовики провели обыск и задержали более 20 человек. Причины не уточняются. В партии предполагают, что обыски могут быть связаны с акцией против пыток в колониях, которую один из активистов провел в конце октября у приемной Федеральной службы исполнения наказаний.
2021-11-15T23:04:29+03:00
2021-11-15T23:04:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 15 ноября 2021
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