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23:03, 15 ноября 2021

МКАД, по оценке ГИБДД, по-прежнему остается самой аварийно-опасной автомобильной магистралью в столице

С начала года на московской кольцевой зарегистрировали более полутысячи ДТП, в которых пострадали почти 700 человек и погибли 44. Об этом говорится в Telegram–канале госавтоинспекции.
Почти в 70% случаев причинами аварий с жертвами стали столкновения. Среди других — наезды на стоящее транспортное средство или на препятствие. В прошлом году среди самых аварийных магистралей помимо МКАД также называли Киевское шоссе и Кутузовский проспект.



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