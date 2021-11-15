В Петербурге задержали майора полиции, подозреваемого в покушении на убийство жены

По версии следствия, сотрудник МВД сегодня в подъезде одного из домов несколько раз выстрелил ей в голову из травматического пистолета. Сетевое издание «47.ньюз со ссылкой на источники пишет, что супруги расстались летом, а сейчас находятся в процессе развода.

Причиной сегодняшнего конфликта называют спор, возникший из-за ребенка.

