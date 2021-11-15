Госдеп обвинил Россию в испытании противоспутникового оружия, угрожавшего безопасности МКС

В результате образовалось более полутора тысячи обломков и сотни тысяч фрагментов мелкого космического мусора, сказал официальный представитель ведомства Нед Прайс.

Ранее стало известно, что экипажу Международной космической станции пришлось укрыться в кораблях «Союз» и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, Что причиной могло стать испытание оружия со стороны России. В НАСА начали собирать информацию об инциденте.