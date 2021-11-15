ЕСПЧ отложил следующее заседание по делу о крушении рейса МН17 до 26 января

Изначально рассмотрение иска должно было продолжится в конце этого месяца. В заявлении суда поясняется, что перенос связан с отводом одного из судей по его просьбе.

Судебный процесс начался в марте прошлого года. В деле четыре фигуранта – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубински и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Их считают причастными к доставке зенитной установки «Бук» на территорию Донбасса из России.

Пассажирский «Боинг» был сбит в июле 2014 года. На его борту находились почти 300 человек. Все они погибли.