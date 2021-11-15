Издание сообщает, что в голосовании очно и удаленно приняли участие две трети сотрудников редакции. Больше 90% проголосовали «за», остальные против. Другие кандидаты на выборах не выдвигались.
В ходе внутриредакционных выборов впервые можно было проголосовать электронным способом.
Муратов стал первым российским журналистом, лауреатом Нобелевской премии мира. Он также первый гражданин России, удостоившийся этой награды.
Дмитрия Муратова переизбрали главным редактором Новой газеты
Издание сообщает, что в голосовании очно и удаленно приняли участие две трети сотрудников редакции. Больше 90% проголосовали «за», остальные против. Другие кандидаты на выборах не выдвигались.