Дмитрия Муратова переизбрали главным редактором Новой газеты

Издание сообщает, что в голосовании очно и удаленно приняли участие две трети сотрудников редакции. Больше 90% проголосовали «за», остальные против. Другие кандидаты на выборах не выдвигались.

В ходе внутриредакционных выборов впервые можно было проголосовать электронным способом.

Муратов стал первым российским журналистом, лауреатом Нобелевской премии мира. Он также первый гражданин России, удостоившийся этой награды.

