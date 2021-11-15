Дорожные штрафы на основе мобильного приложения могут внедрить со следующего лета

Это поручил сделать президент Владимир Путин. Предполагается, что фиксировать нарушения можно будет с помощью фото— и видеосъемки.

Ранее Госавтоинспекция сообщала о возможности появления системы «Народный инспектор». С ее помощью любой человек мог бы заснять нарушение правил дорожного движения на свой смартфон и передать фото или видео в ГИБДД.